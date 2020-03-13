В Іраку обстріляли військову базу, серед загиблих є американці Суспільство | 12-03-2020, 08:28 0 104 Іракська військова база Кемп Таджи, де розміщені американські військові, зазнала ракетної атаки.





Джерело: Al Jazeera



Деталі: В результаті атаки, щонайменше, три людини були вбиті,10 поранені. Відомо, що двоє загиблих були американськими солдатами.



Американський військовий представник США в Іраку полковник армії США Майлс Каггинс повідомив, що більше 15 невеликих ракет вразили базу.



Нагадаємо:



3 січня американські збройні сили завдали удару по військовій базі поблизу міжнародного аеропорту Багдада. Загинули вісім осіб, зокрема іранський генерал Касем Сулеймані. Сулеймані був командиром організації, яку США вважає терористичною. Президент Дональд Трамп заявив, що Сулеймані був "терористом номер один у світі".

8 січня Іран відкрито здійснив напад на дві американські військові бази - авіабазу аль-Асад у 160 км на захід від Багдада та аеропорт Ербіля на півночі країни.

Іранське державне телебачення заявило, що напад був помстою за вбивство Сулеймані.