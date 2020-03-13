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Формування Російської Федерації два рази обстріляли українські позиції
|Суспільство | 12-03-2020, 08:40
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|11 березня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Противник обстріляв українські позиції позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"
Дослівно: "Внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат немає".
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