Формування Російської Федерації два рази обстріляли українські позиції Суспільство | 12-03-2020, 08:40 0 135 11 березня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.



Джерело: штаб ООС



Деталі: Противник обстріляв українські позиції позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"



Дослівно: "Внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.



З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.



За поточну добу втрат немає".