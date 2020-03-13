Понад 274,2 мільйонів гривень рентної плати надійшло до бюджетів усіх рівнів у січні-лютому 2020 року від платників податків Львівщини Суспільство | 12-03-2020, 14:14 0 92









В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня-лютого 2020 року до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини надійшло 274,2 млн. грн. рентної плати, що на 48,1 млн. грн., або на 17,5 відс. менше, ніж у тому ж періоді торік (322,3 млн. гривень).



Так, до Державного бюджету України протягом перших двох місяців 2020 року надійшло 240,2 млн. грн. рентної плати, що на 47,7 млн. грн., або на 16,5 відс. менше порівнюючи з тим самим періодом 2019 року (у січні-лютому 2019 року – 287,9 млн. гривень).



Найбільшу частку у надходженнях від рентної плати до державного бюджету, а саме 94,6 відс., складає рентна плата за користування надрами. Протягом січня-лютого 2020 року її надійшло до державного бюджету 227,6 млн. грн., що на 49,0 млн. грн., або на 21,5 відс. менше, ніж у тому ж періоді 2019 року (у січні-лютому 2019 року – 276,6 млн. гривень).



До місцевих бюджетів протягом січня-лютого 2020 року надійшло 34,0 млн. грн. рентної плати, що на 0,4 млн. грн., або на

1,2 відс. менше, ніж у тому ж періоді торік (у січні-лютому 2019 року – 34,4 млн. гривень).



Частка рентної плати за користування надрами у надходженнях до місцевих бюджетів Львівщини у січні-лютому 2020 року складає 62,9 відс. (21,4 млн. грн.), плати за спеціальне використання лісових ресурсів 30,3 відс. (10,3 млн. грн.), плати за спеціальне використання води 6,8 відс. (2,3 млн. гривень).



Протягом лютого 2020 року до бюджетів усіх рівнів суб’єкти господарювання на Львівщині сплатили 201,5 млн. грн. рентної плати, що на 13,6 млн. грн., або на 6,3 відс. менше, ніж у тому ж періоді торік (215,1 млн. гривень).