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Від сьогодні на Львівщині введено карантинні заходи

Суспільство | 12-03-2020, 14:26Коментарів: 0 0 Переглядів: 63 63    

Про це йшлося сьогодні, 12 березня, під час брифінгу щодо поширення коронавірусу за участі голови Львівської ОДА Максима Козицького та голови обласної ради Олександра Ганущина.

«На Львівщині немає жодної підозри на коронавірус. Відповідно до постанови Кабміну, ми провели позачергове засідання комісії ТЕБ і НС і ввели карантин на три тижні. На карантині, який стартує сьогодні, перебувають всі навчальні заклади. Вводяться також обмеження на проведення масових заходів. Рекомендовано не брати у них участі», - наголошує голова Львівської ОДА.

Очільник області додав, що Львівська обласна державна адміністрація звернулася до церков з проханням зменшити скупчення людей у храмах.

«Зі свого боку, хочу запевнити, що ми готові до різного розвитку подій», - резюмує Максим Козицький.

«Впровадження карантину на усій території України є однозначно своєчасним кроком держави. Світовий досвід показує, що у такий спосіб ми можемо уберегти людей і максимально спростити навантаження на наші лікарні, тому запроваджені заходи допоможуть нашій системі охорони здоров’я підготуватися краще до можливих викликів. А ми, органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, зі свого боку маємо для цього створити всі умови. На мою думку, уряд до прийнятих учорашніх заходів має долучити механізм спрощення проведення державних закупівель. Адже відомо, що основна проблема для порятунку людей, уражених коронавірусом, є наявність апаратів штучної вентиляції легень. Ситуація з поширенням коронавірусу складна. Однак, не потрібно поширювати паніку. Карантинні заходи, які запроваджені в Україні і у Львівській області зокрема, вони роблять усе можливе, щоб зменшити навантаження на лікарів, зберегти медичний персонал, і найголовніше вчасно й успішно боротися із коронавірусом. Тому закликаю усіх до спокою, виважених рішень, розгляду можливостей працювати дистанційно, не перебувати у місцях великого скупчення людей та дотримуватися елементарних заходів гігієни», - зазначив Олександр Ганущин.

Зазначимо, що згідно з рішенням комісії карантин триватиме з 12 березня до 3 квітня 2020 року, і передбачає заборону відвідування закладів освіти її здобувачами, а також проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 200 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Спортивні заходи дозволяється проводити без участі глядачів (уболівальників).
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