Жителю Львівщини, який опирався прикордонникам та протаранив ворота митного поста, повідомили про підозру Суспільство | 12-03-2020, 15:09 0 173





Ідеться про інцидент, який стався в суботу, 07 березня 2020 року, на митному пості «Рава-Руська», що на Львівщині.



За версією слідства, водій мікроавтобуса, завантаженого близько 500 кг товарів, рухаючись у напрямку Польщі, проігнорував законні вимоги працівників прикордонної служби та інспектора митниці та здійснив розворот у напрямку України. При цьому, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Після цього, протаранивши металеві ворота, чоловік покинув межі митного поста.



Однак, працівники групи швидкого реагування прикордонної служби, застосувавши табельну вогнепальну зброю зупинили та затримали 38-річного жителя м.Рава-Руська.



Наразі, за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури, йому оголошено підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.342 КК України (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві).



Слідчо-оперативною групою Жовківського відділення поліції вказаний автомобіль вилучено, а фігуранта затримано в порядку ст.208 КПК України.



09.03.2020 слідчим суддею Жовківського районного суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.



Довідково: санкція інкримінованої статті передбачає до 2 років позбавлення волі.







Пресслужба Прокуратури Львівської області