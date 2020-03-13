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Жителю Львівщини, який опирався прикордонникам та протаранив ворота митного поста, повідомили про підозру
|Суспільство | 12-03-2020, 15:09
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Ідеться про інцидент, який стався в суботу, 07 березня 2020 року, на митному пості «Рава-Руська», що на Львівщині.
За версією слідства, водій мікроавтобуса, завантаженого близько 500 кг товарів, рухаючись у напрямку Польщі, проігнорував законні вимоги працівників прикордонної служби та інспектора митниці та здійснив розворот у напрямку України. При цьому, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Після цього, протаранивши металеві ворота, чоловік покинув межі митного поста.
Однак, працівники групи швидкого реагування прикордонної служби, застосувавши табельну вогнепальну зброю зупинили та затримали 38-річного жителя м.Рава-Руська.
Наразі, за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури, йому оголошено підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.342 КК України (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві).
Слідчо-оперативною групою Жовківського відділення поліції вказаний автомобіль вилучено, а фігуранта затримано в порядку ст.208 КПК України.
09.03.2020 слідчим суддею Жовківського районного суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Довідково: санкція інкримінованої статті передбачає до 2 років позбавлення волі.
Пресслужба Прокуратури Львівської області
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