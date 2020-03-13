Як оподатковуються та декларуються іноземні доходи? Суспільство | 12-03-2020, 15:12 0 79

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що з 1 січня 2020 року розпочалась кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2019 року.

Нормами п. 170.11 ст. 170 Податкового кодексу України встановлено: якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО) – отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі -Декларація), та оподатковується за ставкою, визначеною у п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України (18 %).

Водночас якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, платник ПДФО може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у Декларації.

У разі відсутності у платника ПДФО підтвердних документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до ст. 13 Податкового кодексу України, такий платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання Декларації до 31 грудня року, що настає за звітним. У разі неподання в установлений строк Декларації платник податків несе відповідальність, встановлену Податковим кодексом України та іншими законами.

Не зараховуються у зменшення суми річного податкового зобов’язання платника ПДФО:

а) податки на капітал (приріст капіталу), податки на майно;

б) поштові податки;

в) податки на реалізацію (продаж);

г) інші непрямі податки незалежно від того, чи належать вони до категорії прибуткових податків або вважаються окремими податками згідно із законодавством іноземних держав.

Сума податку з іноземного доходу платника ПДФО – резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника ПДФО відповідно до законодавства України.

Зауважимо, що цьогорічна деклараційна кампанія, як і зазвичай, триватиме з початку року упродовж 4-х місяців. Граничний термін подання декларації за звітний (податковий) 2019 рік – 30 квітня 2020 року.

