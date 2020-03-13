Отримані доходи від індивідуальної адвокатської діяльності необхідно задекларувати Суспільство | 12-03-2020, 15:12 0 74

Адвокат, у разі отримання протягом 2019 року доходів від індивідуальної адвокатської діяльності, зобов’язаний подати до 1 травня 2020 року до контролюючого органу за місцем проживання Декларацію про майновий стан і доходи за 2019 рік, а також сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військовий збір за ставкою 1,5 % - до 1 серпня 2020 року.

У разі отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об'єднання (пункт 3 статті 4 Законом України від 05 липня 2012 року № 5076 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Відповідно до пункту 178.1 статті 178 Податкового кодексу України адвокати, які мають намір здійснювати адвокатську діяльність індивідуально, зобов'язані стати на облік у контролюючих органах за місцем свого постійного проживання як самозайняті особи та отримати довідку про взяття на облік згідно зі статтею 65 цього Кодексу.

Пресслужба Державної податкової служби України

