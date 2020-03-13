На проєкт «Мале карпатське коло» – 6,6 млн грн Суспільство | 12-03-2020, 16:31 0 78

Депутати облради сьогодні, 12 березня, додатково на ремонт доріг в рамках «Програми розвитку та утримання мережі автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2018-2025 роки» скерували 39600 тис. грн, внісши зміни до обласного бюджету.



Варто зауважити, що з цієї суми – 6600 тис. грн виділено на будівництво доріг в рамках реалізації проєкту «Мале карпатське коло» за рахунок субвенції обласному бюджету з Славського селищного бюджету.



За словами очільника облради Олександра Ганущина, «Мале карпатське коло» – це проєкт із розбудови інфраструктури, зокрема дорожньої в центральній частині Українських Карпат.

«Це ідея, яка об’єднала довкола себе представників чотирьох областей - Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької. Тематика Карпат зараз у фокусі неабиякої уваги,тому плануємо відремонтувати спільними зусиллями 365 км карпатських доріг», - зазначив Олександр Ганущин.



НАГАДАЄМО, проєкт «Мале карпатське коло» презентували 9 грудня у межах конференції «Співпраця задля розвитку».



Також за рахунок субвенції обласному бюджету з Славського селищного бюджету на проведення поточного ремонту та експлуатаційне утримання автомобільних доріг Сколівського району передбачено 3000 тис. грн



Окрім того, за рахунок вільного залишку бюджетних коштів, що утворився на початок 2020 року, збільшено видатки для департаменту дорожнього господарства облдержадміністрації – 30000 тис. грн на реалізацію Програми розвитку та утримання мережі автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2018-2025 роки для реалізації проєктів МТД.