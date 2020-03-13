Понад 700 млн грн ПДФО сплатили закарпатці зі своїх доходів Суспільство | 12-03-2020, 19:23 0 88

Як інформують в Головному управлінні ДПС у Закарпатській області, за січень-лютий 2020 року платники податків Закарпаття сплатили до бюджету понад 704 млн грн податку на доходи фізичних осіб. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 60,4 млн гривень.

До державного бюджету надійшло 178,7 млн грн цього податку, що на 15,1 млн грн більше, ніж торік. Місцеві скарбниці отримали 528 млн грн, що на 45,3 млн грн більше показника 2019 року.

Слід зазначити, що 154,3 млн грн податку на доходи фізичних осіб сплачено податковими агентами з доходів платників податків у вигляді заробітної плати 2,7 млн грн – сплачено податковими агентами з доходів у вигляді процентів, нарахованих на депозитні рахунки в банках, ще 21,7 млн грн ПДФО сплачено податковими агентами з доходів платників податків інших, ніж заробітна плата.

Нагадаємо, що суб’єкти господарювання (податкові агенти), які нараховують (виплачують) дохід, який підлягає оподаткуванню на користь фізичних осіб, зобов’язані утримати податок на доходи фізичних осіб та сплатити його до бюджету.

Якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок на доходи фізичних осіб перераховується до бюджету протягом трьох банківських днів з дня що настає за днем такої виплати. Разом з тим, якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується платнику податку, то податок необхідно сплатити до бюджету не пізніше 30 календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходу.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

