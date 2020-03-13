У Росії виявили шість нових випадків Covid-19 Суспільство | 13-03-2020, 08:36 0 99 У Росії зареєстрували шість нових заражених китайським коронавірусом.



Джерело: "Інтерфакс"



Деталі: Чотирьох інфікованих виявили у Москві. Також по одному випадку підтвердили у Краснодарі та Калінінграді.



Такі дані повідомив оперативний штаб по боротьбі із коронавірусом.



Загалом у Москві зафіксовано 19 випадків зараження. Троє пацієнтів повернулись до столиці РФ тим же рейсом з Італії, що і двоє раніше захворівших.



Усього в Росії 34 інфікованих Covid-19. Із них 31 людина повернулась з-за кордону, два випадки у громадян Китаю, один у італійця.



Декілька осіб вже виписали із лікарень.



Знати більше: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати



Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн



Нагадаємо:



Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.

В Україні загалом зафіксовано 3 випадки зараження китайським коронавірусом. Про два останніх випадки стало відомо ввечері 12 березня. COVID-19 підтвердили у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

Першим, у кого виявили хворобу, був житель Чернівців. Він разом із дружиною повернувся після подорожі Італією.