США вдарили по бойовиках в Іраку після атаки на американських солдат Суспільство | 13-03-2020, 08:43 0 104 Сполучені Штати завдали авіаудари по об’єктах воєнізованого угрупування Катаїб Хезболла поблизу столиці Іраку Багдаду. Таким чином вони відповіли на ракетний удар бойовиків, внаслідок якого загинули два американських військових та один британець.



Джерело: заява Пентагону



Дослівно: "Ці удари були нанесені по п’яти об’єктах зберігання зброї, що значно погіршило їх здатність до майбутніх атак проти сил коаліції. Ці склади зброї включають об’єкти, на яких зберігалась зброя, призначена для ураження військ США та коаліції".



Деталі: Як наголосили в міноборони США, удари мали оборонний характер та були пропорційною відповіддю на небезпеку.



Що передувало: 11 березня іракська військова база Кемп Таджи, де розміщені американські військові, зазнала ракетної атаки.