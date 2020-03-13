Затриманих на півострові кримських татар відправили в СІЗО Суспільство | 13-03-2020, 08:43 0 100 Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя арештував на два місяці трьох кримських татар, який затримали напередодні за підозрою в участі в організації "Хізб ут-Тахрір".



Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на адвоката Едема Семедляєва



Деталі: Османа і Сейтумера Сейтумерових та Рустема Сейтемеметова кинули в СІЗО №1 Сімферополя до 10 травня.



За словами адвоката, всі судові засідання проходили у відкритому режимі.



""Ми вважаємо рішення незаконним і необгрунтованим. Як власне було необгрунтованим клопотання слідчого російської ФСБ Криму (про арешт трьох кримських татар). Хтось із адвокатів просив для свого підзахисного запобіжний захід, не пов'язаний з взяттям під варту; хтось - домашній арешт; я просив взагалі відмовити в задоволенні клопотання слідчого", – сказав Семедляєв.



Захист буде оскаржувати всі рішення.



Що передувало: 11 березня російські силовики затримали 5 кримських татар після обшуків в окупованому Криму.