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Ситуація на Донбасі: 4 обстріли, працюють снайпери
|Суспільство | 13-03-2020, 08:50
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|12 березня російські найманці 4 рази відкривали вогонь по позиціях бійців Об’єднаних сил.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також відмічена робота снайперської пари".
Деталі: Обстріли зафіксували біля Водяного, Пісків, Луганського. Неподалік Зайцевого працювали ворожі снайпери.
"Вчора, 12 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", – вкотре нагадали у штабі.
Нагадаємо:
11 березня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.
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