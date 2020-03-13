Ситуація на Донбасі: 4 обстріли, працюють снайпери Суспільство | 13-03-2020, 08:50 0 103 12 березня російські найманці 4 рази відкривали вогонь по позиціях бійців Об’єднаних сил.





Джерело: повідомлення штабу ООС



Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також відмічена робота снайперської пари".



Деталі: Обстріли зафіксували біля Водяного, Пісків, Луганського. Неподалік Зайцевого працювали ворожі снайпери.



"Вчора, 12 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", – вкотре нагадали у штабі.



Нагадаємо:



11 березня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.