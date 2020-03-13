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Словаччина обмежила пропуск на свою територію
|Суспільство | 13-03-2020, 09:34
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|З 13 березня Словаччина обмежила пропуск громадян на свою територію, щоб попередити поширення коронавірусної інфекції.
Джерело: Нова митниця у Twitter
Дослівно: "ОФІЦІЙНО! Відсьогодні, 13 березня, з 8:00 ранку Словаччина обмежила пропуск на свою територію. Дозвіл на в’їзд надаватиметься лише громадянам Словаччини та особам, які мають документи на постійне або тимчасове проживання на території Словацької Республіки".
Деталі: Водночас повідомляється, що українські пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною працюють у штатному режимі.
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