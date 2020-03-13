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Митники вилучили незадекларовану валюту

Суспільство | 13-03-2020, 10:58Коментарів: 0 0 Переглядів: 72 72    


27000 доларів США громадянин України намагався вивезти в Республіку Польщу.
Приватний підприємець, 1965р.н., як водій автомобіля «Opel Vivaro» прямував з України в Республіку ПольщУ через пункт пропуску «Краковець» смугою руху «зелений коридор». Під час спільного з прикордонниками огляду у нього виявлено валюту в еквіваленті 10 000 (десять тисяч) євро, що не перевищує дозволену до вивезення норму готівки. Окрім того, виявлено 27 000 (двадцять сім тисяч) доларів США, що перевищує дозволену до вивезення норму готівки, визначену постановою Національного банку України, а також підлягає обов’язковому декларуванню. Документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків у банках (фінансових установах) на суму, що перевищує еквівалент 10 000 євро, громадянин не надав.
За цим фактом складено протокол за ознаками порушення митних правил, передбаченого ст.471 МКУ. Валюту вилучено. Справу скерують до суду.
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