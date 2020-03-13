НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ ТРИ СПРОБИ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ Суспільство | 13-03-2020, 11:00 0 103 У результаті припинення трьох випадків тютюнової контрабанди прикордонники Мукачівського загону виявили майже 4 000 пачок сигарет.



На українсько-угорській ділянці кордону двічі перешкодили спробам незаконного переміщення сигарет прикордонники відділу «Лужанка».

Спершу, незначну партію виробів виявила спільна оглядова група прикордонників та митників у пункті пропуску «Лужанка». Потай провезти через кордон 110 пачок сигарет намагався громадянин Угорщини, який виїжджав з України вантажним автомобілем марки «Івеко». Ще одну спробу переміщення тютюнових виробів поза пунктом пропуску здійснили контрабандисти неподалік від населеного пункту Гундяни. Тікаючи від прикордонного наряду, зловмисники покинули поблизу кордону пакунки з 2955 пачками сигарет.

На українсько-румунській ділянці кордону потай перемістити сигарети намагався 43-річний громадянин України. Інформацію про можливе здійснення ним протиправної діяльності прикордонники отримали від офіцерів внутрішньої та власної безпеки. І хоча чоловік ретельно готувався до незаконної оборудки, його незаконні наміри викрили прикордонники спільно з митниками під час проведення поглибленого огляду. Аби приховати тютюнові вироби, українець запакував ними паливний бак свого старенького «Мерседеса».

Всього спільна оглядова група витягла зі сховку 692 пачки сигарет.

Транспортний засіб 1989 року випуску у чоловіка вилучили разом із контрабандним тютюном. Сума оцінки вилученого авто склала майже 142 тисячі гривень.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



