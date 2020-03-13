ЗА ПРОПУСК ЧЕРЕЗ КОРДОН БЕЗ «ЗЕЛЕНОЇ КАРТИ» ІНОЗЕМЕЦЬ ЗАПРОПОНУВАВ ХАБАР Суспільство | 13-03-2020, 11:07 0 81

20 євро хабара пропонував сьогодні прикордоннику в пункті пропуску «Лужанка» 60-річний громадянин Румунії.

Прямуючи в Україну автомобілем марки «Ауді», іноземець спробував перетнути кордон без страхового сертифікату «Зелена карта».

На протизаконну пропозицію іноземця прикордонник відповів категоричною відмовою. Натомість, про виявлення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», повідомив співробітників поліції.

Нагадуємо, що до закордонних поїздок варто готуватися завчасно, ретельно перевіряючи наявність всіх необхідних документів, їх справність та термін дії.

Слід врахувати, що більше року тому на Державну прикордонну службу покладені завдання щодо забезпечення контролю за наявністю у власника транспортного засобу страхових полісів.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

