ТОП - 5 фактів, чому “пРРОсто” над зручне рішення для бізнесу Суспільство | 13-03-2020, 11:08 0 86



Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє про ТОП - 5 фактів, чому “пРРОсто” над зручне рішення для бізнесу

-виключно онлайн реєстрація та онлайн передача (отримання) даних;

-створення Z-звіту в автоматичному режимі;

-використовуємо сервіс безкоштовно;

-можливість до 36 годин працювати в оффлайн-режимі;

-вибір за бізнесом - використовувати класичний чи програмний РРО.

Для великого бізнесу – зручність, також понад усе!

Компанії, що мають власні ІТ-підрозділи або ІТ-компанії, що пропонують свої рішення для платників, зможуть розробити власні програми РРО. Ці програми, за допомогою запропонованих податковою АРІ, зможуть надсилати електронні чеки для фіскалізації на серверах ДПС та виконувати усі інші операції, що вимагаються законом про електронні РРО.

Відкритий АРІ дозволить бізнесу самостійно впроваджувати ІТ-рішення, які відповідають бізнес-процесам кожного з секторів економіки ( в тому числі потребам окремих платників), та підключатись для можливості фіскалізації операцій без будь-яких додаткових сертифікацій, виключивши при цьому створення штучних монополій на ринку РРО.

Звантажити опис АРІ фіскального сервера можна тут: https://www.tax.gov.ua/media-tsentr/novini/410320.html



