При виїзді за кордон на постійне місце проживання слід подати декларацію та отримати довідку Суспільство | 13-03-2020, 11:38 0 114

Платники податку – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати до контролюючого органу декларацію про майновий стан і доходи (далі – Декларація) не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду (п. 179.3 ст. 179 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)).

Контролюючий орган зобов’язаний перевірити визначене податкове зобов’язання, сплату належної суми податку і видати довідку про таку сплату та про відсутність податкових зобов’язань, що подається до органів митного контролю під час перетину митного кордону і є підставою для проведення митних процедур.

Порядок видачі довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку – резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1243 (далі – Порядок № 1243), згідно якого Декларація подається за три останні звітні податкові періоди (у разі наявності невиконаного обов’язку з подання) та за звітний період поточного року (з початку поточного року до строку, на який припадає день подання такої Декларації).

Протягом 30 календарних днів з дня отримання Декларації орган державної податкової служби визначає податкове зобов’язання платника податку та надсилає йому податкове повідомлення, а у разі відсутності податкових зобов’язань – видає Довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або про відсутність податкових зобов’язань) (далі – Довідка).

Платник податку зобов’язаний у порядку, передбаченому ПКУ, сплатити визначену у податковому повідомленні суму податкового зобов’язання, включаючи пеню та штрафні санкції (у разі наявності).

Звертаємо увагу, що для фізичних осіб – платників податку – резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, Довідка дійсна протягом 60 календарних днів з дати її видачі за наявності документа, що посвідчує особу.

У разі закінчення строку дії Довідки не передбачено повторне її отримання завітний податковий період (календарний рік), за який вже було подано Декларацію. Платник податку - резидент, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання та у якого закінчився строк дії Довідки, може отримати нову Довідку за умови подання Декларації за період з початку поточного року до строку, на який припадає день подання такої Декларації.

Довідково: форма довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або про відсутність податкових зобов’язань) (далі – Довідка) та Порядок оформлення і видачі довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань) затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 № 568.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

