Понад 31,3 мільйона гривень екологічного податку надійшло до бюджетів у січні-лютому 2020 року від суб’єктів господарювання на Львівщині Суспільство | 13-03-2020, 13:29 0 75









Платники податків Львівщини протягом лютого 2020 року сплатили до Державного бюджету України 17,8 млн. грн. (в тому числі за двоокис вуглецю ‒ 7,8 млн. грн.), що на 1,5 млн. грн., або на 9,2 відс. більше проти того ж періоду 2019 року (у лютому 2019 року – 16,3 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



До місцевих бюджетів Львівщини платники податків сплатили у лютому 2020 року 12,1 млн. грн., що на 7,2 млн. грн., або на 59,5 відс. менше проти лютого 2019 року (у лютому 2019 року – 19,3 млн. гривень).



У січні-лютому 2020 року від суб’єктів господарювання до державного бюджету надійшло 18,7 млн. грн. (в тому числі за двоокис вуглецю ‒ 8,4 млн. грн.), що на 2,0 млн. грн., або на 12,0 відс. більше проти того самого періоду 2019 року (у січні-лютому 2019 року – 16,7 млн. гривень).



До місцевих скарбниць Львівщини у січні-лютому 2020 року надійшло 12,6 млн. грн., що на 7,2 млн. грн., або на 57,1 відс. менше проти того ж періоду 2019 року (у січні-лютому 2019 року – 19,8 млн. гривень).