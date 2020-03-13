На ринку праці столиці зберігається стабільність – КМЦЗ Суспільство | 13-03-2020, 14:07 0 73



З початку року 22,9 тисячі киян скористалися послугами столичної служби зайнятості. 2,7 тисячі з них отримали роботу за сприяння Київського міського центру зайнятості.

«Останнім часом ми осучаснили, модернізували роботу столичної служби зайнятості, - каже директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич. – Впровадили кілька нових сервісів для безробітних і роботодавців, зокрема, інститути кар’єрного радника, консультанта роботодавця, готуємось до впровадження найближчим часом інституту спеціалізованого кар’єрного радника, розрахованого, передусім, на роботу з вразливими на ринку праці категоріями населення. Намагаємося зробити, щоб кожна наша послуга була адресною, давала максимальний ефект».

У січні-лютому 2020 року кількість безробітних, які проходили професійне навчання за направленням столичної служби зайнятості, збільшилася у півтора раза - до 400 осіб. Також у півтора раза збільшилася кількість осіб, які виявили бажання відкрити власну справу, отримавши одноразово виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

Особлива увага в Київському міському центрі зайнятості та його філіях відводиться представникам соціально вразливих категорій населення. Так, з початку 2020 року 704 зареєстровані в службі зайнятості громадяни з інвалідністю мали офіційний статус безробітного, 70 з них було забезпечено роботою. 382 особи з числа зареєстрованих в службі зайнятості учасників АТО (ООС) мали статус безробітного, майже 40 з них було працевлаштовано.

Тим часом у Києві спостерігається найвищий рівень зайнятості населення у віці 15 - 70 років серед регіонів України – 63,2 % % (середньоукраїнський показник – 58,3 %) та один з найнижчих рівнів безробіття в країні – друге місце після Харківщини, 5,7% (по Україні – 8,1%). На сьогодні у базі даних Київського міського центру зайнятості налічується майже 8,3 тисячі актуальних вакансій, отриманих від роботодавців.

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