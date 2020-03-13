Зменшено ставку рентної плати за користування надрами для видобування бурштину Суспільство | 13-03-2020, 14:13 0 67



Головне управління ДПС у м. Києві повідомляє, що з 07.03.2020 року набрав чинності Закон України від 04.02.2020 № 490-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо упорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобування бурштину", яким передбачено зменшення з 25,0 % до 10 % ставки рентної плати за користування надрами для видобування бурштину. Відповідні зміни внесено до пункту 252.20 статті 252 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).

Разом з цим підрозділ 91 розд. XX "Перехідні положення" ПКУ доповнено нормами, згідно з якими тимчасово ставка рентної плати за користування надрами для видобування бурштину, визначена пунктом 252.20 статті 252 ПКУ, встановлюється:

- до 31 грудня 2020 року включно - у розмірі 5 відсотків;

- до 31 грудня 2021 року включно - у розмірі 8 відсотків.



