Для переходу на спрощену систему оподаткування чи на іншу групу платника єдиного податку слід вчасно подати заяву Суспільство | 13-03-2020, 14:13 0 72



Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що 16 березня 2020 року є граничним терміном для подання заяви про перехід на спрощену систему оподаткування.

При цьому, до поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.

Крім цього, 16 березня 2020 року є граничним терміном і для подання заяви про перехід на іншу групу платника єдиного податку.

Форми заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та розрахунку доходу за попередній календарний рік затверджені наказом міністерства фінансів від 16.07.2019 року № 308.



Довідково: відповідно до пп. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу України суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

Такий суб'єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Разом з тим, платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. При цьому у платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, анулюється реєстрація платника податку на додану вартість у разі обрання ним першої або другої групи чи ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податку.



