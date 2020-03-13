З початку року до місцевих скарбниць на Львівщині надійшло 185,9 мільйона гривень плати за землю Суспільство | 13-03-2020, 17:07 0 66





У лютому 2020 року при запланованих надходженнях з плати за землю 92,4 млн. грн. до місцевих бюджетів на Львівщині суб’єкти господарювання сплатили 103,4 млн. грн. цього податку. Порівнюючи з лютим 2019 року надходження плати за землю збільшилися на 10,8 млн. грн., або на 11,9 відс. (у лютому 2019 року – 92,4 млн. грн.). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



У січні-лютому 2020 року при індикативних показниках з плати за землю 159,6 млн. грн. платники податків Львівщини сплатили до місцевих скарбниць 185,9 млн. грн., що майже на 16,5 відс. більше від запланованого. Проти січня-лютого 2019 року надходження плати за землю збільшилися на 21,1 млн. грн., або на 12,8 відсотка (у січні-лютому 2019 року – 164,8 млн. гривень).