Працівники Галицької митниці не допустили вивезення з України майже 40 тис. медичних масок. Суспільство | 13-03-2020, 20:20 0 52



Так, двоє громадян, мешканці Києва, прибули в пункт пропуску «Шегині-Медика» для виїзду в Республіку Польщу у приватних справах легковим автомобілем. Під час митного контролю повідомили, що перевозять близько 28 тис. одноразових медичних масок, які придбали в аптеках, про що свідчили фіскальні чеки. Однак через тимчасове обмеження експорту товарів протиепідемічного призначення медичні маски не пропустили. Аналогічний випадок трапився у пункті попуску «Рава-Руська – Гребенне». Там громадянин Республіки Польщі вивозив 11 тис. шт. таких масок. В обох випадках громадяни повернулись в Україну.

Як відомо, Уряд тимчасово, до 1 червня 2020 року, обмежив експорт товарів протиепідемічного призначення, до переліку яких входять медичні маски.



