ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У СПЕЦНАВЧАННЯХ Суспільство | 14-03-2020, 01:22 0 89

Сьогодні прикордонники Мукачівського загону взяли участь у спеціальних навчаннях з практичного відпрацювання заходів у випадку виявлення під час проведення температурного скринінгу на кордоні осіб з ознаками коронавірусної інфекції.

Даний захід був організований Департаментом охорони здоров’я у Закарпатській області. За легендою у мікроавтобусі, який повертався з Румунії з туристичною групою прикордонники виявили чотирьох осіб з підвищеною температурою тіла. Під час опитування люди поскаржилися на погане самопочуття, прикордонники спрямували їх у спеціально виділене приміщення, де вони й перебували до приїзду лікарів.

Мікроавтобус, який перевозив псевдо-туристів вивели із загального потоку також у спеціально виділене для подібних реальних випадків місце. Після цього медичні працівники обласної інфекційної лікарні у спецодязі провели необхідні опитування хворих та дезінфекційні заходи приміщень де ті перебували.

Учасники навчань показали добрий рівень злагодженості в роботі та готовність до спільних дій у разі виникнення загострень обстановки.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



