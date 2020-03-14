Представники ОК «Захід» подякували медичним працівницям – учасникам АТО за жертовність в боротьбі з ворогом Суспільство | 14-03-2020, 01:25 0 90



У Львові відзначили звитягу медичних працівниць Військово-медичного клінічного центру Західного регіону. Під час урочистої церемонії тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу цивільно-військового співробітництва управління ОК «Захід» підполковник Андрій Рисюк подякував жінкам за сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків.

– Перший місяць весни унікальний тим, що уособлює оновлення і відродження природи після холодного періоду. На березень припадає й декілька важливих для нас дат – Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир та знаменні своїм змістом для нас – українців – Шевченківські дні. Так було до 2014 року, до початку захоплення братами-чужинцями частини нашої країни.

Тимчасова анексія російськими військами півострова Крим в середині березня (18.03) призвела до початку масштабних бойових дій на сході нашої країни. Ми гідно стали проти ворога, незважаючи на зради і поразки вистояли в боях з проросійськими різноплемінними «шахтарями» й «трактористами». Немало славних синів та дочок України полягли в боях на Донбасі заради того, аби зупинити просування ворога у глиб країни.

На знак шани до їхнього подвигу ми кілька років тому започаткували акцію «Вшануй матір солдата». У ці дні ми відвідуємо матерів, які втратили своїх синів на війні, матерів військовослужбовців строкової служби. Розмовляємо з ними, цікавимося їхніми проблемами. Ми знаємо, як їм важко і намагаємося посильно підтримати їх.

За жертовність в професій, невтомну працю та проявлений професіоналізм під час виконання завдань за призначенням на Донбасі військових медичних працівників було нагороджено Почесними відзнаками, грамотами та цінними подарунками від імені Командувача військ ОК «Захід» генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

