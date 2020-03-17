З понеділка в Одесі працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини Суспільство | 16-03-2020, 01:07 0 141 Щоб попередити розповсюдження коронавірусу мер Одеси розпорядився з 16 березня зупинити роботу всіх об’єктів загального користування, окрім продуктових магазинів та аптек.



Джерело: розпорядження мера Геннадія Труханова



Деталі: Як зазначається, буде зупинено роботу закладів всіх форм власності та підпорядкування, де залучені більше 10 осіб. Це стосується всіх культурних, розважальних та спортивних закладів (кінотеатрів, музеїв, дитячих клубів, майданчиків, фітнес-клубів, басейнів).



Тимчасово не працюватимуть всі магазини, окрім продуктових та аптек. Обмеження також стосується всіх торговельно-розважальних центрів, будівельних ринків, закладів громадського харчування, клубів, барів, дискотек.



Також на розсуд та під особисту відповідальність керівника обмеження можуть застосувати до інших закладів та установ.



Що передувало: З понеділка у Львові будуть закриті всі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок.



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Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн



Передісторія:



Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

З початку року референс-лабораторія Центру громадського здоров’я протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцію COVID-19.

Станом на ранок 14 березня в Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19: у Чернівецькій області – два випадки та в Житомирській – один (летальний).

Опівночі 16 березня в Україну припиняють пускати іноземців та закривають близько сотні пунктів пропуску.