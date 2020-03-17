По всій території Чехії запровадили карантин Суспільство | 16-03-2020, 08:41 0 107 Через поширення нового захворювання чеський уряд вирішив запровадити карантин по всій території держави з 16 по 24 березня.

thumb=left]http://www.mediastar.net.ua/members/uploads/posts/2020-03/1584340945_9e71f3a-755840273275115.jpg[/thumb]

Джерело: повідомлення посольства України в Празі



Дослівно: "У зв'язку з поширенням нового типу коронавірусу чеський уряд прийняв рішення про встановлення карантину на всій території Чеської Республіки з 16 до 24 березня. Усі нові обмеження спрямовані на мінімізацію міжособистісних контактів між людьми в позаробочий час."



Деталі: Раніше уряд обмежив вільне пересування людей у Празі та між містами без нагальної потреби.



Також, нагадали у посольстві, до 20 березня припинено надання консульських послуг в консульському відділі при Посольстві України в Чеській Республіці.







Наразі у Чехії зафіксовано 231 випадок інфікування новим захворюванням.