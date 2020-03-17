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По всій території Чехії запровадили карантин
|Суспільство | 16-03-2020, 08:41
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|Через поширення нового захворювання чеський уряд вирішив запровадити карантин по всій території держави з 16 по 24 березня.
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Джерело: повідомлення посольства України в Празі
Дослівно: "У зв'язку з поширенням нового типу коронавірусу чеський уряд прийняв рішення про встановлення карантину на всій території Чеської Республіки з 16 до 24 березня. Усі нові обмеження спрямовані на мінімізацію міжособистісних контактів між людьми в позаробочий час."
Деталі: Раніше уряд обмежив вільне пересування людей у Празі та між містами без нагальної потреби.
Також, нагадали у посольстві, до 20 березня припинено надання консульських послуг в консульському відділі при Посольстві України в Чеській Республіці.
Наразі у Чехії зафіксовано 231 випадок інфікування новим захворюванням.
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