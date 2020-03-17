МЗС: За кордоном 6 українців лікують від коронавірусу Суспільство | 16-03-2020, 08:43 0 106 Шість українців, які перебувають за кордоном, отримують лікування від Covid-19, ще п’ятеро вже одужали.





Джерело: повідомлення МЗС



Деталі: Станом на 23 годину 15 березня по двоє громадян України лікуються в Німеччині та Італії. Також по одному українцю перебувають під наглядом медиків в Молдові та Об’єднаних Арабських Еміратах.



Як повідомили в МЗС, за час поширення вірусу всього евакуювали 170 українських громадян із Китаю, круїзного лайнеру "Grand Princess" та Італії.







Що передувало: 13 березня в італійській лікарні померла громадянка України, у якої виявили коронавірус Covid-19.





Передісторія:



Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

З початку року референс-лабораторія Центру громадського здоров’я протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцію COVID-19.

Станом на ранок 14 березня в Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19: у Чернівецькій області – два випадки та в Житомирській – один (летальний).

Опівночі 16 березня в Україну припиняють пускати іноземців та закривають близько сотні пунктів пропуску.