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МЗС: За кордоном 6 українців лікують від коронавірусу
|Суспільство | 16-03-2020, 08:43
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|Шість українців, які перебувають за кордоном, отримують лікування від Covid-19, ще п’ятеро вже одужали.
Джерело: повідомлення МЗС
Деталі: Станом на 23 годину 15 березня по двоє громадян України лікуються в Німеччині та Італії. Також по одному українцю перебувають під наглядом медиків в Молдові та Об’єднаних Арабських Еміратах.
Як повідомили в МЗС, за час поширення вірусу всього евакуювали 170 українських громадян із Китаю, круїзного лайнеру "Grand Princess" та Італії.
Що передувало: 13 березня в італійській лікарні померла громадянка України, у якої виявили коронавірус Covid-19.
Передісторія:
Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.
З початку року референс-лабораторія Центру громадського здоров’я протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцію COVID-19.
Станом на ранок 14 березня в Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19: у Чернівецькій області – два випадки та в Житомирській – один (летальний).
Опівночі 16 березня в Україну припиняють пускати іноземців та закривають близько сотні пунктів пропуску.
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