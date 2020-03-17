Українцям, які були в Австрії, рекомендують пройти тест на Covid-19 Суспільство | 16-03-2020, 08:45 0 111 Громадянам України, які нещодавно відвідували місто Тіроль, рекомендують пройти тест на виявлення коронавірусу.



Джерело: Олександр Щерба, посол України в Австрії, у Facebook



Деталі: Посол зауважує, що це особливо стосується тих, хто відпочив на австрійському курорті Ischgl у Тіролі.



Він додав, що також випадки зараження були зафіксовані у Санкт-Антоні.



У коментарях до допису Щерба додав, що, якщо можливості тест зробити немає, то варто залишитись в самоізоляції.



Передісторія:



Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

З початку року референс-лабораторія Центру громадського здоров’я протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцію COVID-19.

Станом на ранок 14 березня в Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19: у Чернівецькій області – два випадки та в Житомирській – один (летальний).

Опівночі 16 березня в Україну припиняють пускати іноземців та закривають близько сотні пунктів пропуску.