Вибори на Харківщині: були скарги через агітацію та карантин Суспільство | 16-03-2020, 09:08 0 97 Під час голосування на проміжних виборах народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №179 у Харківській області поліція отримала 12 повідомлень про можливі порушення.



Джерело: поліція Харківської області



Дослівно: "Протягом дня під час голосування до поліції надійшло 12 повідомлень про можливі порушення виборчого процесу.



11 звернень стосувались виявлення агітаційних листівок на території Лозівського, Красноградського та Кегичівського районів.



Також до поліції зателефонувала жінка і висловила незадоволення тим, що виборчі дільниці працюють під час карантину".



Деталі: Усі повідомлення належним чином зареєстровано в Журналах єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних підрозділів поліції. Проводиться перевірка.