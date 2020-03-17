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Епідемія коронавірусу триватиме до 2021 року, захворіють 7,9 млн британців - прогноз уряду

Суспільство | 16-03-2020, 09:48Коментарів: 0 0 Переглядів: 98 98    
Епідемія коронавірусу у Великій Британії триватиме до наступної весни і може привести до госпіталізації 7,9 мільйона осіб.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian, посилаючись на секретний звіт для високопоставлених чиновників британської Національної служби охорони здоров'я (NHS).

"Це перший документ, в якому керівники охорони здоров'я, що займаються цим вірусом, визнали, що очікують його поширення ще 12 місяців, що призведе до величезного додаткового навантаження на і без того перевантажену NHS", - йдеться в статті.

Документ свідчить про те, що керівники охорони здоров'я готуються до того, що за цей час 80% британців заразяться коронавірусом.

Професор Кріс Вітт, головний медичний радник уряду, раніше описав цю цифру як найгірший сценарій і припустив, що реальне число виявиться меншим. Проте, звіт прояснює, що чотирьох з п'яти громадян "очікує" зараження вірусом.

"Очікується, що до 80% населення буде інфіковано Covid-19 протягом наступних 12 місяців, і до 15% (7,9 млн. осіб) може знадобитися госпіталізація", - йдеться в документі.
У документі також повідомляється, що приблизно 500 000 з 5 мільйонів осіб, які вважаються життєво важливими, оскільки вони працюють "в основних службах і критично важливій інфраструктурі", можуть захворіти в будь-який час протягом місячного піку епідемії. У ці 5 мільйонів входять 1 мільйон співробітників NHS і 1,5 мільйона осіб в сфері соціальної допомоги.

Документ також вказує, що Служба охорони здоров'я не може впоратися з великою кількістю людей з симптомами, які необхідно перевірити, тому що лабораторії знаходяться "під значним тиском".

Відтепер тільки дуже важко хворі, які вже знаходяться в лікарні і люди в будинках для людей похилого віку та в'язницях, де був виявлений коронавірус, будуть проходити тестування.

Служби тестування знаходяться в такому напруженні, що навіть співробітники NHS не будуть піддані перевірці, не дивлячись на їх ключову роль і ризик передачі вірусу пацієнтам.

Документ був складений групою із забезпечення готовності і реагування в надзвичайних ситуаціях і схвалений як достовірний доктором Сьюзан Хопкінс, провідною посадовою особою, що займається спалахом у Британії. Він був переданий керівникам лікарень і старшим лікарям в Національній службі охорони здоров'я.
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