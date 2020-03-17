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Суб’єкти господарювання на Львівщині до місцевих скарбниць сплатили на майже 23 відсотки більше податку на нерухоме майно
|Суспільство | 16-03-2020, 10:37
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Як повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області у лютому 2020 року при індикативному показнику з податку на нерухоме майно 7,1 млн. грн. суб’єкти господарювання Львівщини сплатили до місцевих бюджетів 9,1 млн. грн. цього податку. Це на 28,2 відс. більше від запланованого. Порівнюючи з лютим 2019 року надходження збільшилися на 2,2 млн. грн., або 31,9 відсотка (у лютому 2019 року – 6,9 млн. гривень).
Протягом січня-лютого 2020 року при запланованих надходженнях з податку на нерухоме майно 43,3 млн. грн. до місцевих бюджетів від юридичних осіб надійшло 52,3 млн. грн. Це на 20,6 відс. більше від запланованого. Порівнюючи з січнем-лютим 2019 року надходження з податку на нерухоме майно збільшилися на 9,7 млн. грн., або на 22,8 відсотка (у січні-лютому 2019 року – 42,6 млн. гривень).
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