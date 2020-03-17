Кому слід задекларувати доходи у вигляді спадщини та подарунків, отриманих у 2019 році Суспільство | 16-03-2020, 10:42 0 95



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що з початку року розпочалась кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2019 році, яка триватиме до 01 травня 2020 року.

Звертаємо увагу, що оподаткування спадщини та подарунків залежить від ступеня споріднення спадкоємця та спадкодавця, а також від резидентського статусу цих осіб.

Так, об’єкти спадщини (дарування), що успадковуються членами сім’ї спадкодавця І та ІІ ступенів споріднення оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб (п.п. «а» п.п. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 Податкового кодексу України).

Вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця І та ІІ ступенів споріднення, оподатковується за ставкою 5% (п.п. 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 Податкового кодексу України).

Отже, фізичні особи - резиденти, які отримують спадщину (подарунок) від фізичної особи - резидента, але не відносяться до членів сім’ї І та ІІ ступенів споріднення, сплачують податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% від вартості будь-якої спадщини (подарунка).

Об’єкти спадщини, що успадковуються спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та об’єкти спадщини, що успадковуються спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18%.

Фізичні особи, які отримали спадщину, що оподатковується за ставкою 5% та 18% зобов’язані подати до контролюючого органу за податковою адресою, тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними даними, податкову декларацію за наслідками звітного податкового року не пізніше 30 квітня 2020 року, у якій включити суми таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу й визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та з військового збору.

Фізичні особи, які отримали у спадщину (подарунок) об’єкти спадщини, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, декларацію про майновий стан і доходи громадян можуть не подавати, якщо у них відсутні інші підстави для подання річної податкової декларації.

