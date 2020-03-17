Платники єдиного податку - юридичні особи сплатили з початку 2020 року до місцевих бюджетів 100,3 мільйона гривень Суспільство | 16-03-2020, 13:44 0 76









Протягом січня-лютого 2020 року платники єдиного податку з юридичних осіб третьої та четвертої груп сплатили до місцевих бюджетів Львівщини 100,3 млн. грн. Порівнюючи з тим самим періодом минулого року такі надходження зросли на 4,5 млн. грн. (у січні-лютому 2019 року – 95,8 мільйона гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



У лютому 2020 року при індикативних показниках з єдиного податку з юридичних осіб третьої групи 52,9 млн. грн. до місцевих бюджетів надійшло 61,4 млн. грн., або на 16,1 відс. більше від запланованого. Проти лютого 2019 року надходження зросли на 6,8 млн. грн. (у лютому 2019 року – 54,6 млн. гривень).



При індикативних показниках з єдиного податку з юридичних осіб четвертої групи 1,5 млн. грн. у лютому 2020 року до місцевих бюджетів надійшло 1,8 млн. грн., що на 21,3 відс. більше від запланованого та надходжень у лютому 2019 року.