До уваги платників ПДВ! Суспільство | 16-03-2020, 14:04 0 541

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі – Порядок № 1165).

Відповідно до п. 12 Порядку № 1165 платник ПДВ має право подати до ДПС таблицю даних платника податку на додану вартість (далі – Таблиця) за встановленою формою (додаток 5).

У Таблиці зазначаються:

► види економічної діяльності відповідно до КВЕД;

► коди товарів згідно з УКТЗЕД, що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником ПДВ, ввозяться на митну територію України;

► коди послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі – ДКПП), що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником ПДВ, ввозяться на митну територію України (п.13 Порядку №1165).

Таблиця подається з поясненням, в якому зазначається вид діяльності, з посиланням на податкову та іншу звітність платника ПДВ (п. 14 Порядку №1165).

Згідно з підпунктами 15 та 16 Порядку №1165 Таблиця з поясненнями розглядається комісією регіонального рівня, яка приймає рішення про врахування або неврахування Таблиці.

Відповідно до п.4 Порядку №1165 у разі коли за результатами перевірки податкової накладної/розрахунку коригування (далі – ПН/РК) визначено, що ПН/РК відповідають одній з ознак безумовної реєстрації, визначених у пункті 3 Порядку № 1165, зокрема, якщо у ПН/РК відображена операція з товаром за кодом згідно з УКТЗЕД та/або послугою за кодом згідно з ДКПП, які зазначені у Таблиці, врахованій контролюючим органом, реєстрація таких ПН/РК не зупиняється в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).

Отже, Таблиця – це інформація про специфіку діяльності платника ПДВ, подання якої є правом платника незалежно від факту зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН.

Подавати Таблицю з кожною квитанцією про зупинення реєстрації в ЄРПН ПН/РК, платнику податків не потрібно.



Продаж алкогольних напоїв на розлив: коли є відповідальність?

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці дозволяється тільки суб’єктам господарювання (у тому числі іноземним суб’єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) громадського харчування та спеціалізованим відділам, що мають статус суб’єктів господарювання громадського харчування, суб’єктів господарювання з універсальним асортиментом товарів.

Норми встановлені ст.153 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» зі змінами та доповненнями (далі – Закон №481).

Згідно з ст.17 Закону №481 до суб’єктів господарювання (у тому числі іноземних суб’єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі порушення вимог ст. 153 Закону №481 – 6 800 гривень.



Розмір стипендії більше 2 940 гривень – перевищення оподатковується ПДФО

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що відповідно до п.п.165.1.26 п.165.1 ст.165 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу сума стипендії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), яка виплачується учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту, але не вище ніж сума, визначена в абзаці першому п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, яка дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 01 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Відповідно до ст. 7 Закону України від 14 листопада 2019 року № 294 «Про Державний бюджет України на 2020 рік» із змінами прожитковий мінімум для працездатної особи в розрахунку на місяць на 01 січня 2020 року складає 2 102 гривень.

Отже гранична сума стипендії, яка не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) у 2020 році дорівнює 2 940 грн (2 102 грн х 1,4).

Сума перевищення підлягає оподаткуванню ПДФО під час нарахування (виплати) стипендії за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 ПКУ, а саме – 18 %.



Відмова у реєстрації ПН/РК в ЄРПН: термін розгляду скарги комісією центрального рівня на рішення комісії регіонального рівня

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що відповідно до п.12 Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі – Порядок), за результатами розгляду скарги комісія центрального рівня у строк, визначений п. 56.23 ст. 56 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), приймає одне з таких рішень:

► задовольняє скаргу та скасовує рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування (далі – ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН);

► залишає скаргу без задоволення та рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН без змін.

Підпунктом 56.23.3 п. 56.23 ст.56 ПКУ визначено, що скарга на рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН розглядається протягом 10 календарних днів з дня отримання такої скарги центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику. Термін розгляду скарги не може бути продовженим.

Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків на рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН не надсилається платнику податків протягом 10-денного строку, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначеного строку (п.п. 56.23.4 п. 56.23 ст. 56 ПКУ).



Платник екоподатку, що не має дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, самостійно визначає обсяги викидів та ставки податку

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що ст.243 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначені ставки екологічного податку (далі – екоподаток) за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення.

Суми екоподатку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, обчислюються платниками податку самостійно щокварталу, виходячи з фактичних обсягів викидів, ставок екоподатку за формулою, наведеною у п. 249.3 ст. 249 ПКУ.

Обсяги викидів стаціонарними джерелами забруднення платники екоподатку визначають самостійно, а для перевірки правильності їх визначення контролюючі органи залучають за попереднім погодженням працівників органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища (п. 250.12 ст. 250 ПКУ).

Отже, платник екоподатку, який не має дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, самостійно визначає обсяги викидів та ставки податку.

При цьому слід зазначити, що до суб’єкта господарювання застосовуються штрафні (фінансові) санкції, визначені ст. 123 ПКУ, у разі коли дані перевірки свідчать про заниження податкового зобов’язання в результаті невірно застосованої суб’єктом господарювання ставки екоподатку.



Переваги програмного РРО

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що з 19.04.2020 набирають чинності норми Закону України від 20 вересня 2019 року № 128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг», відповідно до яких у платників податків виникає право на використання програмних реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО).

Перевагами застосування програмних РРО є, зокрема:

► реєстрація програмного РРО відбуватиметься у режимі онлайн, в Електронному кабінеті;

► користувачам необов’язково купувати принтер. Програмний РРО видаватиме електронний чек, який також можна буде надіслати покупцю на електронну пошту, або на основні комунікаційні месенджери по номеру телефону;

► простота використання програмного РРО, економія коштів та оперативність під час здійснення операцій.



За несвоєчасне подання звітності про обсяги виробництва й обігу спирту законодавством передбачені фінансові санкції

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що до суб’єктів господарювання (у тому числі іноземних суб’єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів, зокрема, у разі неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати відповідні ліцензії – у розмірі 17 000 гривень.

Норми встановлені ст.17 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» зі змінами та доповненнями.



ЗІР – інформаційний сервіс, орієнтований на сучасні вимоги платників податків

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (ЗІР) – інформаційний сервіс, який надає можливість платникам податків мінімізувати витрати часу на отримання інформації і самостійно ознайомитись із:

відповідями на запитання щодо оподаткування, єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДПС, з якими платники податків звертаються до Контакт-центру ДПС;

нормативно-правовими документами та останніми змінами в законодавстві;

діючими ставками податків та зборів, податковим календарем;

актуальними питаннями щодо отримання електронних довірчих послуг тощо.

ЗІР постійно вдосконалюється орієнтуючись на інформаційні потреби платників податків.

Запрошуємо платників податків відвідати ЗІР або його мобільні додатки та скористатись новою функцією – «Зворотній зв’язок».

За допомогою форми «Зворотній зв’язок» ЗІР платники податків мають можливість оперативно отримати на електронні адреси від Контакт-центру ДПС відповіді на запитання, що належать до компетенції ДПС.

Нагадую, що скористатись ЗІР можна через офіційний вебпортал ДПС (вкладка «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс») або безпосередньо в Інтернет мережі за адресою: zir.tax.gov.ua.

Мобільні додатки можна безкоштовно завантажити на власні мобільні пристрої скориставшись інтернет-магазинами: App Store та Google Play.

З детальною інформацією про використання ЗІР та його мобільних додатків можна ознайомитись у розділі «Інструкція».



