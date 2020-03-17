Офіційне працевлаштування має певні переваги Суспільство | 16-03-2020, 14:05 0 77

Про це інформував начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області Андрій Кобільник під час брифінгу для представників засобів масової інформації.

Інформував, що офіційне працевлаштування – це захист соціальних інтересів громадян, гарантування права на соціальні виплати та пенсійне забезпечення. Незадекларована праця знижує доходи державного бюджету, а отже і можливість фінансування державних програм соціального спрямування.

Звернув увагу на переваги офіційного працевлаштування, зокрема:

► економічні й соціальні гарантії.

Це означає, що після офіційного укладання трудового договору працівник користується такими правами:

● правом на гарантований розмір заробітної плати (у тому числі доплати, надбавки й заохочувальні виплати);

● правом на відпустку, у тому числі додаткову й без збереження зарплати, відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами;

● правом на оплату лікарняного;

● правом на достроковий вихід на пенсію через шкідливі умови праці;

● правом на скорочений робочий день, тиждень через шкідливі умови праці;

● правом не працювати у вихідний і святковий день;

● правом не залучатися до понаднормових робіт без бажання працівника;

● правом на допомогу в зв’язку з безробіттям;

● правом на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань;

● правом на зарахування виробничого стажу;

● правом на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості;

● правом на гарантії за колективним договором.

Інформував, що заробітна плата офіційно працевлаштованого працівника, про яку щомісячно та в повному обсязі звітує роботодавець і з якої здійснюється сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, забезпечує працівника повним соціальним захистом, гарантованим державою, а період роботи зараховується у повному обсязі до трудового стажу, який буде разом із розміром заробітної плати враховуватися при нарахуванні пенсійних виплат;

► трудові гарантії.

Це означає, що офіційне укладення трудового договору захищає найманого працівника відповідно до чинного трудового законодавства у разі порушення його прав, а саме: якщо роботодавець затримує виплату заробітної плати; відмовляється оплатити виконану роботу; не додержується інших своїх трудових зобов’язань.

Акцентував увагу, що відсутність офіційно оформлених трудових відносин між роботодавцем і працівником призводить до того, що працівник не матиме всіх перелічених гарантій і права на достойну пенсію у майбутньому.



Внесено зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів

Фахівцями Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області проведено практикум, що постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. №97 «Про внесення змін до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів» (далі Постанова №97), внесено зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Зокрема, уточнено, що марка для алкогольних напоїв має містити двомірний штрих-код швидкого реагування (QR-код) та лінійний штрих-код (далі штрих-код).

Штрих-код містить інформацію про серію та номер марки.

QR-код містить інформацію про серію та номер марки, реквізити покупця марки: для юридичних осіб - код згідно з ЄДРПОУ, для фізичних осіб - підприємців — код, який відображає реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають відмітку в паспорті), та посилання на веб-ресурс для перевірки марки.

QR-код також може містити інформацію про геш-послідовність.

Інформаційні набори даних для генерації QR-кодів та штрих-кодів, що наносяться на марку для алкогольних напоїв, генеруються ДПС та передаються підприємству-виробнику з використанням засобів захисту інформації у зведеній заявці-розрахунку.

Продаж марок здійснюватиметься на підставі поданих покупцем марок засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»:

заявки-розрахунку кількості марок;

довідки про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію, у вигляді реквізитів платіжного документа / платіжних документів (номер, дата платіжного доручення та сума перерахованих коштів) про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками для готової продукції (для імпортерів та вітчизняних виробників алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований).

У разі ненадходження протягом 24 годин до покупця марок підтвердження про факт одержання засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" інформації, зазначеної в абзацах другому і третьому цього пункту, покупець марок може подати продавцю марок таку інформацію у паперовому вигляді.

Розмір плати за одну марку не змінено та становитиме:

для алкогольних напоїв - 0,1926 гривні;

для тютюнових виробів - 0,091 гривні.

Постанова №97 набрала чинності 19 лютого 2020 року (з дня, наступного за днем її опублікування в "Урядовому кур'єрі" від 18.02.2020 р. №31), за винятком змін щодо продажу марок суб'єктам господарювання, які почнуть діяти з дня набрання чинності постановою КМУ щодо затвердження нового зразка марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв з використанням штрих-коду та QR-коду.



Змінено прізвище фізичної особи-підприємця - платника єдиного податку. Чи потрібно реєструвати нову книгу обліку доходів?

Фахівцями Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області проведено практикум, що форми книги обліку доходів (для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість), книги обліку доходів і витрат (для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість) (далі – книги обліку доходів (книги обліку доходів і витрат)) та порядки їх ведення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 579 (далі – Порядок).

На титульному аркуші книги обліку доходів (книги обліку доходів і витрат) зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, податкова адреса (п. 3 Порядку).

Отже, у разі зміни відомостей, зазначених на титульній сторінці книги обліку доходів (книги обліку доходів і витрат), платник єдиного податку може самостійно зазначити відповідні зміни та продовжити її ведення до реєстрації нової.



Заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжного доручення на сплату єдиного внеску Порядок № 666

Фахівцями Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області проведено практикум, що вимоги стосовно заповнення платіжних документів на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) визначені Порядком заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2015 №666 із змінами і доповненнями (далі – Порядок №666).

Так, відповідно до п.5 Порядку №666 при сплаті єдиного внеску поле «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюється таким чином:

у полі № 1 – зазначається службовий код («*»);

у полі № 2 – друкується розділовий знак «;» та код виду сплати («101» – Сплата суми єдиного внеску);

у полі № 3 – друкується розділовий знак «;» та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), який здійснює сплату (далі – код за ЄДРПОУ);

у полі № 4 – друкується розділовий знак «;» та роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

у полі № 5 – друкується розділовий знак «;», поле не заповнюється;

у полі № 6 – друкується розділовий знак «;», поле не заповнюється;

у полі № 7 – друкується розділовий знак «;», поле не заповнюється.



Внесено зміни до положення про реєстрацію платників ПДВ

Фахівцями Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області проведено практикум, що Міністерством фінансів України наказом від 29.01.2020 № 30 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.02.2020 за № 171/34454) (далі – Наказ № 30) внесено зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130.

Так, змінами, зокрема:

► удосконалюється алгоритм формування ДПС України індивідуального податкового номера (ІПН) платника ПДВ для фізичної особи з метою ідентифікації її першої та повторної реєстрації як платника ПДВ, у тому числі для фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП), стосовно яких до ЄДР внесено серію (за наявності) та номер паспорта.

ІПН для фізичних осіб – 12-розрядний числовий номер такої структури:

• 1 – 10-й знаки – реєстраційний номер облікової картки платника податків;

• 11-й та 12-й знаки – контрольні розряди, алгоритм формування яких встановлює ДПС України.

Для ФОП, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, стосовно яких замість реєстраційного номера облікової картки платника податків до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) внесено серію (за наявності) та номер паспорта, 1 – 10-й знаки 12-розрядного індивідуального податкового номера включають номер паспорта;

► розширюється коло осіб, уповноважених платником ПДВ на подання до контролюючого органу запиту про отримання витягу з реєстру платників ПДВ. Зокрема, передбачено можливість подати такий запит особою, відповідальною за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку суб’єкта господарювання;

► уточнено, що день отримання контролюючим органом з ЄДР відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (крім перетворення), або про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП, або в день внесення до Реєстру платників єдиного податку запису про застосування спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ, до Реєстру платників податку на додану вартість (далі – Реєстр) вноситься відмітка «Реєстрація особи підлягає анулюванню». Разом із такою відміткою до Реєстру вноситься підстава для анулювання реєстрації відповідно до п.184.1 ст.184 Податкового кодексу України та дата виникнення такої підстави.

У разі наявності стосовно особи у Реєстрі інформації про те, що її реєстрація платником ПДВ підлягає анулюванню, разом із даними з Реєстру, до дати здійснення анулювання реєстрації оприлюднюються відмітка «Реєстрація особи підлягає анулюванню», підстава для анулювання реєстрації платника ПДВ та дата виникнення такої підстави

Крім того, зміни внесено до Реєстраційної заяви платника податку на додану вартість (Форма № 1-ПДВ) та Рішення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (Форма № 6-РПДВ).

Наказ № 30 опубліковано у бюлетені «Офіційний вісник України» № 16 від 28.02.2020 і він набере чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування, тобто 09.03.2020.

