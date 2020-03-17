Підвищення кваліфікації штатного працівника, який виконує роботи згідно з цивільно-правовим договором: що з єдиним внеском? Суспільство | 16-03-2020, 14:06 0 74

Фахівцями Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області проведено практикум, що платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) є роботодавці – підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, які використовують працю фізичних осіб за цивільно-правовими договорами (далі – ЦПД) (крім ЦПД, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань).

Норми визначені абзацом другим п. 1 частини 1 ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464).

Базою нарахування єдиного внеску для роботодавців, є, зокрема сума винагороди фізичній особі за виконання робіт (надання послуг) за ЦПД (абзац перший п. 1 частини 1 ст. 7 Закону № 2464).

Згідно з п.п. 2.1.8 розділу ІІ Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5 (далі – Інструкція № 5), оплата праці (включаючи гонорари) працівників, які не перебувають у штаті підприємства (за умови, що розрахунки проводяться підприємством безпосередньо з працівниками) за виконання робіт згідно з ЦПД, включаючи договір підряду (за винятком фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності), належить до фонду оплати праці, на яку нараховується єдиний внесок за виконану роботу.

Одночасно, згідно п. 3.24 Інструкції № 5 витрати підприємства на підготовку та перепідготовку кадрів, зокрема, на навчання працівників в установах підвищення кваліфікації, професійної підготовки та перепідготовки кадрів не віднесені до фонду оплати праці та не включаються до бази нарахування єдиного внеску.

Постановою Кабінету Міністрів від 22 грудня 2010 року № 1170 із змінами затверджено Перелік видів виплат, що здійснюється за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – Перелік № 1170).

Згідно з п. 9 розділу ІІ Переліку № 1170 до таких витрат відносяться витрати на оплату навчання працівників у вищих навчальних закладах та установах підвищення кваліфікації, професійну підготовку та перепідготовку кадрів.

Отже, сума витрат, понесених підприємством (роботодавцем) у зв’язку з підвищенням кваліфікації працівника, який виконує роботи згідно з ЦПД, нє є базою нарахування єдиного внеску.



Легалізації трудових відносин є першочерговим завданням Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області

Протягом лютого 2020 року фахівці Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області приймають участь у засіданнях робочої групи з легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення при Галицькій райдержадміністрації.

Легалізації трудових відносин є першочерговим завданням Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області була інформаційно-роз’яснювальна кампанія серед суб’єктів господарювання.

Із запрошеними під час засідання робочих груп проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу представники Головного управління Держпраці у Львівській області, Головного управління Пенсійного фонду України, старший державний ревізор – інспектор віділлу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області Богдан Баран та відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації.

Старший державний ревізор – інспектор віділлу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області Богдан Баран звернув увагу, що на Львівщині триває інформаційно - роз’яснювальна кампанія щодо неприпустимості використання роботодавцями праці неоформлених належним чином найманих працівників, яка проводиться податковими органами, іншими контролюючими органами Львівської області спільно з органами місцевого самоврядування, а також обласною та районними державними адміністраціями.

Слід наголосити роботодавцям на тому, що згідно з чинним законодавством повністю задекларованою праця найманого працівника вважається лише у тому випадку, якщо роботодавець дотримується одночасно таких умов:

- уклав з працівником трудовий договір;

- офіційно повідомив про його працевлаштування державну податкову службу;

- офіційно і в повному розмірі виплачує працівнику заробітну плату, передбачену умовами трудового договору;

- сплачує за працівника єдиний соціальний внесок у розмірах, передбачених чинним законодавством.

Начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області Андрій Кобільник нагадує, що найманий працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору та повідомлення про це територіального органу ДПС в терміни та за формою, визначеними Порядком повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року №413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу».



Галицьке управліня ДПС у Львівській області нагадує найманим працівникам, що офіційне працевлаштування це гарантія вашого майбутнього

Протягом лютого 2020 року фахівці Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області приймають участь у засіданнях робочої групи з легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення при Сихівській райдержадміністрації.

Основною метою проведення таких засідань є інформаційно-роз’яснювальна робота серед суб’єктів господарювання - роботодавців, які знаходяться в «групі ризику» – виплачують середню заробітну плату нижче мінімальної.

На засідання робочих груп запрошуються суб’єкти господарювання – роботодавці «групи ризику», їх увагу акцентують на питаннях щодо легального використання найманої праці, збільшення розміру заробітної плати, підвищення рівня соціальної захищеності найманих працівників, що має прямий вплив на соціальний захист решти населення районів Львівщини та розмір пенсій найманих працівників.

Із запрошеними під час засідання робочих груп проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу представники Головного управління Держпраці у Львівській області, Головного управління Пенсійного фонду України, старший державний ревізор – інспектор віділлу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області Богдан Баран та відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації.

Також повідомили, що у 2020 році на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 №649 - р «Про заходи спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення» тривають контрольні заходи щодо виявлення неоформлених найманих працівників.

Акцентували увагу, що відповідно до ст.21 Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 року №322-VIII із змінами та доповненнями (далі – КЗпП), трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою:

◄ працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові;

◄ власник підприємства або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, – також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи.

Старший державний ревізор – інспектор віділлу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області Богдан Баран, звернув увагу найманим працівникам, у яких відсутній трудовий договір з роботодавцем, на підприємстві не ведеться табель обліку робочого часу, заробітна плата виплачується без її документування та нарахування виплати проводяться «у конвертах», найманому працівнику відомо, що він працює «неофіційно», повідомляти про такі факти органи ДПС. Офіційне працевлаштування для найманого працівника – це гарантія роботодавцем соціальних, економічних, трудових та інших прав працівника, зокрема, право на відпустку, оплату тимчасової непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною, соціальне страхування, достроковий вихід на пенсію (якщо робота пов’язана з шкідливими умовами праці). Без офіційного працевлаштування втрачається страховий стаж, необхідний для виходу на заслужений відпочинок та гідний розмір пенсії в майбутньому. Внесок кожного громадянина у розвиток своєї країни – сплачені податки та збори.

Наймані працівники можуть повідомляти про факти порушень податкового законодавства з боку роботодавців на «гарячу лінію» ДПС за телефоном: 0-800-501-007.

Старший державний ревізор – інспектор віділлу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області Богдан Баран, інфомував що Представники Держпраці спільно з податківцями відповідно до доручення Прем’єр-міністра України проводитимуть посилену роз’яснювальну роботу з суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, тимчасового розміщування та організації харчування. Під час таких заходів роботодавцям розповідатимуть про неприпустимість допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин.

Заходи проводитимуться для підвищення відповідальності роботодавців під час виконання законодавства про працю та виявлення тих, які використовують неоформлену найману працю.

Суб’єкти господарювання після таких роз’яснювальних візитів матимуть змогу добровільно оформити всіх працівників відповідно до чинного законодавства.

Звернув увагу, що після роз’яснювальних заходів працівниками контролюючих органів будуть проводитися перевірки зазначених суб’єктів господарювання щодо дотримання законодавства про працю. У разі виявлення порушень роботодавцям доведеться сплатити значні суми штрафів, передбачені законодавством за такі порушення.

Нагадав, що офіційне працевлаштування – це захист соціальних інтересів громадян, гарантування права на соціальні виплати та пенсійне забезпечення. Крім того, незадекларована праця знижує доходи державного бюджету, а отже і можливість фінансування державних програм соціального спрямування.



