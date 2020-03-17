Як оподатковуються та декларуються іноземні доходи? Суспільство | 16-03-2020, 14:07 0 159

Про це інформував начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області Андрій Кобільник під час брифінгу для представників засобів масової інформації.

Андрій Кобільник інформував, що з 1 січня 2020 року розпочалась кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2019 року.

Нормами п.170.11 ст.170 Податкового кодексу України встановлено: якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО) – отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі -Декларація), та оподатковується за ставкою, визначеною у п.167.1 ст.167 Податкового кодексу України (18 %).

Водночас якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, платник ПДФО може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у Декларації.

Звернув увагу, що у разі відсутності у платника ПДФО підтвердних документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до ст. 13 Податкового кодексу України, такий платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання Декларації до 31 грудня року, що настає за звітним. У разі неподання в установлений строк Декларації платник податків несе відповідальність, встановлену Податковим кодексом України та іншими законами.

Акцетував увагу, що не зараховуються у зменшення суми річного податкового зобов’язання платника ПДФО:

а) податки на капітал (приріст капіталу), податки на майно;

б) поштові податки;

в) податки на реалізацію (продаж);

г) інші непрямі податки незалежно від того, чи належать вони до категорії прибуткових податків або вважаються окремими податками згідно із законодавством іноземних держав.

Сума податку з іноземного доходу платника ПДФО – резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника ПДФО відповідно до законодавства України.

Зауважую, що цьогорічна деклараційна кампанія, як і зазвичай, триватиме з початку року упродовж 4-х місяців. Граничний термін подання декларації за звітний (податковий) 2019 рік – 30 квітня 2020 року.



До уваги осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування!

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що 31 березня завершується термін подання щорічних декларацій за 2019 рік.

З урахуванням збільшення кількості суб’єктів декларування, просимо не зволікати з поданням декларацій. Це дозволить уникнути критичних навантажень на Реєстр в останні дні кампанії.

Для полегшення процесу заповнення декларацій та з метою однакового застосування законодавства стосовно вимог фінансового контролю, Національним агентством з питань запобігання корупції на офіційному вебсайті опубліковано роз’яснення від 13.02.2020 № 1 ,,Щодо застосування окремих положень Закону України ,,Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю.

Крім цього, повідомляємо, що працює «гаряча лінія» технічної допомоги щодо роботи Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: +38(044)200-06-94 або e-mail: support@nazk.gov.ua.



Наслідки несвоєчасного подання податкової декларації про майновий стан і доходи

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що з початку 2020 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2019 року, під час якої окремі категорії фізичних осіб зобов’язані подати річні податкові декларації про майновий стан та доходи та визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору.

Звертаю увагу, що несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено Податковим кодексом України, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання (п. 120.1 ст. 120 Податкового кодексу України).

Крім того, відповідно до ст. 164¹ Податкового кодексу України про адміністративні правопорушення за неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, наведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Слід пам’ятати, що Наказом Міністерства фінансів України від 25.04.2019 №177 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року № 859» з 1 січня 2020 року вводиться в дію нова форма податкової декларації. Отже, починаючи з 1 січня 2020 року, декларація про майновий стан і доходи подається за новою формою, з урахуванням змін.

У новій формі декларації для платників податків, які декларують право на податкову знижку, введено окрему позначку у розділі категорія платника, оскільки такі платники мають окремий граничний строк подання податкової декларації по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

Також передбачено в окремому додатку ФЗ здійснення розрахунку суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, у зв’язку із використанням права на податкову знижку.



Декларування доходів громадянами – як і коли подавати декларацію про майновий стан і доходи

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що 1 січня 2020 року розпочалася кампанія декларування, за якою окремі категорії фізичних осіб зобов’язані подати річні податкові декларації про майновий стан та доходи та визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору, та/або мають право подати декларації для отримання податкової знижки.

Так, платник податків може обрати зручний для себе спосіб подання податкової декларації про майновий стан і доходи:

- особисто або уповноваженою на це особою;

- надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.

При надсиланні декларації засобами електронного зв’язку громадяни можуть скористатися електронним сервісом в «Електронному кабінеті», який передбачає часткове автоматичне заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна.

Граничні строки подання декларації про майновий стан і доходи:

- для громадян, які зобов’язані подати податкову декларацію – до 01 травня року, що настає за звітним. Граничний термін подання декларації за звітний (податковий) 2019 рік – 30 квітня 2020 року;

- для громадян, які мають право на податкову знижку – по 31 грудня 2020 року (включно).

У разі надсилання декларації поштою необхідно здійснити таке відправлення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання декларації, а при поданні декларації в електронній формі – не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.



Шановні державні службовці! Подайте своєчасно декларації за 2019 рік не пізніше 31 березня 2020 року

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що 31 березня 2020 року завершується термін подання щорічних декларацій за 2019 рік.

З урахуванням збільшення кількості суб’єктів декларування Головне управління ДПС у Львівській області просить не зволікати з поданням декларацій. Це дозволить уникнути критичних навантажень на Реєстр в останні дні кампанії.

Для полегшення процесу заповнення декларацій та з метою однакового застосування законодавства стосовно вимог фінансового контролю, Національним агентством з питань запобігання корупції на офіційному вебсайті опубліковано роз’яснення від 13.02.2020 № 1 ,,Щодо застосування окремих положень Закону України ,,Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю” (https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Rozyasnennya-2020-finish-12.02.2020.pdf).

Крім цього, повідомляємо, що працює «гаряча лінія» технічної допомоги щодо роботи Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: +38(044)200-06-94 або e-mail: support@nazk.gov.ua.



Що обов’язково потрібно знати громадянам про деклараційну кампанію – 2020

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що з 1 січня 2020 року розпочалась кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2019 року.

Наказом Міністерства фінансів України від 25.04.2019 №177 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859» введено в дію нову форму податкової декларація про майновий стан і доходи (далі – Декларація). Отже, починаючи з 1 січня 2020 року, Декларація подається за новою формою, з урахуванням змін.

Звертаю увагу, що кампанія декларування триватиме до 01 травня 2020 року. Утім, радимо не відкладати подання Декларації на останні дні деклараційної кампанії.

Правильно заповнити і подати Декларацію громадянам допоможуть фахівці у Центрах обслуговування платників, що діють при державних податкових інспекціях області.

Декларація обов’язково подається, якщо громадянин отримував:

- доходи не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи);

- доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам, які не є суб’єктами господарювання;

- успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення;

- доходи від податкових агентів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема: - дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його сума перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2019 році – 1043,25 гривень);

- інвестиційні доходи;

- доходи з іноземних джерел;

- доходи у вигляді нецільової благодійної допомоги, якщо її загальна сума перевищує у 2019 році – 2690 гривень;

- доходи від продажу власної продукції тваринництва, якщо сума сукупно за рік перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року (у 2019 році – 208 650 гривень);

- доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції у разі якщо розмір земельних ділянок перевищує 2 га;

- в інших, передбачених Податковим кодексом України, випадках.

Декларація подається платниками податків за місцем своєї податкової адреси.

При цьому, обов’язок щодо подання Декларації вважається виконаним і Декларація не подається, якщо отримані, зокрема, доходи:

- від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом Кодексу;

- у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку.



Скористайтесь правом на податкову знижку у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року (у 2020 році за 2019 рік) фактично здійснені протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених ним у зв’язку із переобладнанням транспортного засобу, який йому належить, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива, керуючись підпунктом 166.3.7 пункту 166.3 статті 166 Податкового кодексу України (далі ‒ ПКУ).

Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ.

Згідно з законодавством до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами: квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Крім того, Порядком переобладнання транспортних засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 №607, встановлено, що після переобладнання транспортного засобу власник (його представник) обирає організацію з оцінки відповідності та подає заяву про проведення оцінювання відповідності переобладнаного транспортного засобу вимогам правил, нормативів і стандартів України, а також умовам (вимогам), викладеним у документі про погодження. За результатами такого оцінювання видається:

- сертифікат відповідності – для переобладнаних автобусів та транспортних засобів, які переобладнані (за винятком транспортних засобів, переобладнаних для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива) суб’єктом господарювання, що має нормативно-технічну документацію на відповідний вид переобладнання, узгоджену з МВС України та Міністерством інфраструктури України, і свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

- акт технічної експертизи або сертифікат відповідності – для транспортних засобів, що переобладнані в індивідуальному порядку, а також для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива.

Таким чином, фізична особа, яка здійснила переобладнання транспортного засобу та використовує біопаливо (біоетанол, біодизель, стиснутий або скраплений газ та інші види біопалива) з метою отримання податкової знижки повинна подати документи, які підтверджують витрати, здійснені для переобладнання транспортного засобу, сертифікат відповідності для транспортного засобу, що був переобладнаний, та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт).



Кому з громадян слід задекларувати доходи за 2019 рік

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що добігає кінця другий місяць кампанії декларування доходів громадян 2020, яка стартувала 01 січня 2020 року.

Податкова декларація про майновий стан і доходи за 2019 рік подається громадянами за місцем реєстрації до 01 травня 2020 року.

Зокрема, обов’язково подати річну декларацію про майновий стан і доходи слід громадянам, які отримували:

· доходи, з яких при їх нарахуванні чи виплаті податок на доходи фізичних осіб не утримувався, але які не є звільненими від оподаткування;

· доходи від особи, яка не є податковим агентом, в тому числі:

- від здавання в оренду власного рухомого чи нерухомого майна;

- від продажу двох і більше об`єктів рухомого майна;

- від продажу власної сільгосппродукції фізичним особам, тощо;

· спадщину (дарунок) від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення;

· інвестиційні доходи, отримані від операцій з інвестиційними активами;

· від продажу спецтехніки (комбайнів, тракторів, навантажувачів та іншої спецтехніки);

· іноземні доходи.

Cума податкового зобов’язання, зазначена в поданій річній декларації, сплачується громадянами самостійно до 01 серпня 2020 року.



Нагадуємо про зміни у формі декларації про майновий стан і доходи у 2020 році

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що з 01 січня 2020 року змінилась форма декларації про майновий стан і доходи.

Відповідні зміни до форми податкової декларації внесені наказом Міністерства фінансів України від 25.04.2019 № 177 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859».

Серед особливостей оновленої форми податкової декларації наступні:

- доповнено рядок 8 декларації «категорія платника» новим критерієм «особа, яка заявляє право на податкову знижку», який застосовується для громадян, які декларують право на податкову знижку;

- в декларації у розділі ІІ «доходи, які включаються до загального оподатковуваного доходу» додатково виокремлено доходи «нарахований (виплачений, наданий) у формі винагород та інших виплат відповідно до умов цивільно - правового характеру» та «дохід, отриманий від фізичної особи – орендаря, який не є податковим агентом фізичної особи – орендодавця, від надання в оренду (суборенду, емфітевзіс) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), які розташовані за місцезнаходженням, відмінним від податкової адреси орендодавця».

Крім того, нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи має 3 додатки, а саме:

- Додаток Ф1– Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами;

- Додаток Ф2 – Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою;

- Додаток Ф3 – Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, у зв’язку з використанням права на податкову знижку.



Декларацію про майновий стан і доходи ФОП – «загальносистемник» має можливість подати в електронному вигляді

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що фізичні особи – підприємці (далі – ФОП) подають до контролюючого органу податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – Декларація) за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені ПКУ для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб.

Норми встановлені п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

При цьому Декларація подається за звітний (податковий) період, який дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб – ФОП, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (п. п. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 ПКУ).

Форма Декларації та Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Інструкція) затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25.04.2019 № 177).

Згідно з п. 4 розділу І Інструкції Декларація подається до контролюючого органу, зокрема засобами електронного зв’язку в електронній формі.

Для забезпечення можливості реалізації прав та обов’язків платників подавати до контролюючих органів електронні документи засобами телекомунікаційного зв’язку з дотриманням вимог ПКУ та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557 із змінами, ДПС розміщує електронні форми документів (pdf, xsd файли) на офіційному вебпорталі ДПС у рубриці Електронна звітність/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр форм електронних документів.

ФОП, які знаходяться на загальній системі оподаткування подають через розділ «Введення звітності» приватної частини Електронного кабінету Декларацію з ідентифікатором форми за реєстром ДПС – F0100111.



Куди подається податкова декларація про майновий стан і доходи?

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що вже третій місяць триває кампанія декларування доходів громадян 2020.

Звертаю увагу, що фізична особа - платник податку подає Декларацію про майновий стан і доходи (далі – Декларація) за звітний податковий період у встановлені Податковим кодексом України строки, до контролюючого органу за своєю податковою адресою.

Податкова адреса платника податків – фізичної особи – це місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі (п. 45.1 ст. 45 Податкового кодексу України).

Платник податків – фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.

У разі якщо платник податку проживає не за місцем реєстрації (прописки) – Декларація подається до контролюючого органу за податковою адресою, тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними даними.

У разі якщо фізична особа знята з реєстрації за однією адресою, але ще не зареєстрована за іншою – Декларація подається до податкового органу за попередньою податковою адресою.

Нагадую, що пунктом 70.7 ст. 70 Податкового кодексу України передбачено, що фізичні особи – платники податків зобов'язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Відповідно до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 N822, фізичні особи – платники податків зобов'язані інформувати контролюючі органи про зміну даних шляхом подання заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за формою N 5ДР.



