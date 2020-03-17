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Затверджено зміни до ПДВ - звітності
|Суспільство | 16-03-2020, 14:09
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Головне управління ДПС у м. Києві повідомляє, що з 01 січня 2020 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 20.11.2019 № 488, яким внесено зміни до форм податкової декларації з податку на додану вартість, уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, а також до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21.
Зокрема, деталізовано порядок відображення у розділі І декларації "Податкові зобов’язання" обсягів операцій з вивезення товарів за межі митної території України, а саме:
- після рядка 2 додано нові рядки, в яких відображаються операції з вивезення товарів за межі митної території України в залежності від порядку оподаткування ПДВ таких операцій:
– рядок 2.1 "операції, що оподатковуються за нульовою ставкою";
– рядок 2.2 "операції, що звільнені від оподаткування".
У зв’язку з цим колонки "А" та "Б" рядка 2 декларації не заповнюються.
- з рядка 5 декларації виділено окремий рядок 5.1 для зазначення обсягів операцій, які звільнені від оподаткування (розділ V Податкового кодексу України, підрозділ 2 розділу XX ПКУ, міжнародні договори (угоди)), що включені до рядка 5.
Крім цього, у новій редакції викладено додаток 6 (Д6) до декларації, в якому суб’єкти господарювання мають відображати інформацію про суми податкових пільг з ПДВ.
Внесення змін до додатка 6 пов’язане з тим, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 року № 891, з 1 січня 2020 року скасовано «Звіт про суми податкових пільг» та передбачено, що суб’єкти господарювання мають відображати інформацію про суми податкових пільг у податковій звітності.
Звертаємо увагу, що з описом основних змін, внесених наказом № 488 до податкової звітності з ПДВ, можна ознайомитись за посиланням: https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/74330.html
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