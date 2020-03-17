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Актуально для підприємців, які вирішили перейти на сплату єдиного податку
|Суспільство | 16-03-2020, 14:10
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Підприємці, які вирішили перейти на сплату єдиного податку з II кварталу 2020 року, мають не пізніше ніж 16 березня подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування та розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує рокові переходу на спрощену систему оподаткування.
Підприємець, який здійснює діяльність на загальній системі оподаткування, може перейти на спрощену систему, якщо дотримається таких умов:
1) у нього немає податкового боргу на день подання заяви (пп. 291.5.8 ст. 291 Податкового кодексу України, далі – ПКУ). Разом з тим, не вважаються податковим боргом суми узгоджених податкових зобов’язань, термін сплати яких не настав;
2) якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на єдиний податок, він дотримувався вимог, встановлених п. 291.4 ст. 291 ПКУ.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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