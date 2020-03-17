У Львові лиходія, який розбещував неповнолітнього, ув’язнили на 5 років Суспільство | 16-03-2020, 15:01 0 143



Вину чоловіка, який обвинувачувався у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.156 КК України (вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку) довела цьогоріч Львівська місцева прокуратура №2.



Встановлено, що 51-річний зловмисник увійшов у довіру неповнолітнього та двічі порушив його право на статеву свободу та недоторканність. Чоловік змушував хлопця оголюватись та вступати із ним у статевий контакт.



Вироком Шевченківського районного суду м.Львова лиходія визнано винним та засуджено до покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.











Пресслужба Прокуратури Львівської області