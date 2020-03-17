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За кордон намагались відправити близько 50 тис. медичних масок.
|Суспільство | 16-03-2020, 20:01
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Сьогодні, 16.03.2020, під час митного контролю поштового відправлення працівники Галицької митниці Держмитслужби виявили медичні маски. Партію товару - майже 50 тис. шт., планували відправити в Республіку Польщу. Відправник, мешканець Львівщини, задекларував їх, однак через обмеження експорту товарів протиепідемічного призначення, до переліку яких входять медичні маски, у пересиланні їх відмовлено.
Як відомо, раніше в пунктах пропуску «Шегині - Медика» та «Рава-Руська – Гребенне» працівники митниці запобігли вивезенню з України близько 40 тис. медичних масок.
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