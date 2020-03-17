Підприємці-спрощенці звільняються від сплати єдиного податку на час відпустки Суспільство | 16-03-2020, 20:01 0 86

Підприємці – платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів. Таке право передбачене п. 295.5 ст. 295 Податкового кодексу України.

Аби скористатися таким правом, підприємцю необхідно подати до територіального органу ДПС заяву у довільній формі з інформацією про період щорічної відпустки або терміни тимчасової втрати працездатності з додаванням копії листка непрацездатності.

Авансові суми єдиного податку, сплачені за період відпустки або лікарняного підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

Звертаємо увагу на те, що законодавством не передбачено звільнення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на період відпустки чи непрацездатності. Тобто, навіть за час відпустки чи тимчасової непрацездатності підприємці - платники єдиного податку першої і другої груп зобов’язані сплачувати єдиний внесок на загальних підставах.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

