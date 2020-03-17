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МОЗ: 15 областей мають тести для виявлення COVID-19
|Суспільство | 17-03-2020, 01:56
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|Міністерство охорони здоров’я повідомило, що 15 областей мають тести-системи для виявлення коронавірусу. Також невдовзі надійде ще близько 1 мільйона тестів.
Джерело: МОЗ у Facebook
Дослівно: "15 областей України мають тести для виявлення коронавірусу, ще 1 млн тест-систем надійде найближчим часом. Також на ринок зайшли експрес-тести, які дозволяють робити дослідження біля ліжка хворого".
Деталі: За словами заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, відомство готує наказ, згідно з яким усі медзаклади повинні скасувати планові операції та госпіталізації на період спалаху коронавірусу.
Такі заходи здійснюються для того, щоб звільнити ліжка у відділеннях інтенсивної терапії та апарати штучної вентиляції легень.
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