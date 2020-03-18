"Укрзалізниця" зможе здійснювати погоджені рейси Суспільство | 17-03-2020, 09:08 0 94 Незважаючи на зупинку з 18 березня залізничного сполучення на території Україні, уряд дозволив "Укрзалізниці" здійснювати внутрішні та міжнародні рейси за погодженням в кожному конкретному випадку.



Джерело: повідомлення Урядового порталу



Дослівно: "При цьому АТ "Укрзалізниця" дозволено здійснювати окремі пасажирські рейси у внутрішньому залізничному сполученні, рішення щодо яких приймається в кожному окремому випадку за погодженням з Мінінфраструктури та МОЗ, або ж міжнародному залізничному сполученні за погодженням Мінінфраструктури, МЗС та Держприкордонслужбою"



Що передувало: Кабінет міністрів під час засідання 16 березня ухвалив рішення щодо тимчасового припинення, залізничного, авіа та автобусного міжміського сполучень з 18 березня.



Читайте також: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати



Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн



Що робити у разі пандемії: коротко про надзвичайний стан



Передісторія:



У світі спостерігається пандемія і швидке поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-2019. Ним занедужали вже понад 169 тисяч людей, більше половини вже – поза Китаєм, із якого почалася епідемія. У світі померли 6 513 осіб, одужали 77 257 осіб.

На вечір 16 березня в Україні зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусом. Одна жінка померла. Два випадки зареєстрували у Києві: студент, який контактував із померлою та жінка, що відвідувала французький курорт.

Решта хворих – у Чернівецькій області.

Також у інфекційному відділені Чернівецької обласної лікарні померла жінка, яка перебувала на лікуванні із підозрою на COVID-19.

Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.