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ЗІРКА "ГРИ ПРЕСТОЛІВ" КРІСТОФЕР ХІВ’Ю ЗАХВОРІВ НА КОРОНАВІРУС
|Суспільство | 17-03-2020, 09:25
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|Норвезький актор Крістофер Хів'ю, відомий за роллю Тормунда у "Грі престолів" захворів на коронавірус. 41-річна зірка брав участь у зйомках другого сезону серіалу "Відьмак", тепер їх призупинено.
Він свій діагноз та самопочуття Крістофер розповів у Instagram.
"Вітання з Норвегії! Шкода це казати, сьогодні я отримав позитивний результат тесту на COVID-19, коронавірус. Ми з моєю родною ізолюємося вдома, допоки це буде потрібно. Стан здоров'я в нас хороший - у мене лише несильні симптоми застуди", - поділився актор.
Він нагадав, що для деяких людей ризик при цій хворобі є вищим та закликав на забувати мити руки, дотримуватися півтораметрової дистанції та, за потреби, перебувати на карантині, не даючи вірусу поширюватися.
"Разом ми можемо побороти цей вірус та не допустити кризи в наших лікарнях. Будь ласка, піклуйтеся одне про одного, дотримуйтеся дистанції та залишайтеся здоровими!", - написав Хів'ю.
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