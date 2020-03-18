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4 людини "знайшли" коронавірус на території України – головний санлікар
|Суспільство | 17-03-2020, 09:40
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|Чотири людини в Україні отримали коронавірус всередині країни, вони не подорожували за кордон.
Джерело: заява головного санлікаря країни Віктора Ляшка з трибуни ВР 17 березня
Пряма мова: "На жаль, ми маємо в Україні уже 7 зареєстрованих випадків зараження коронавірусом. Із них 4 випадки пов’язані із внутрішньокраїнною передачею даного вірусу на території нашої країни. Вони не пов’язані з подорожами, тому ми, як міністерство охорони здоров’я, змінюємо алгоритм діагностики і виявлення хворих на коронавірусну інфекцію".
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