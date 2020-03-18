ПРИКОРДОННИКИ ЗАБЕЗПЕЧИЛИ ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ УКРАЇНЦІВ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЛИ У ПОЛЬЩІ БЕЗ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ Суспільство | 17-03-2020, 11:06 0 108

Державна прикордонна служба України постійно відстежує ситуацію на державному кордоні, в тому числі проводить роботу, аби забезпечити доставлення людей з Польщі в Україну, які знаходяться на суміжній стороні без транспортних засобів.Для цього прикордонники Львівського та Мостиського загонів налагодили роботу з органами місцевої влади та працівниками Галицької митниці щодо залучення транспортних засобів для перевезення. Крім того, питання узгоджено з польськими колегами по лінії прикордонно-представницького апарату.Зазначимо, що з 00:00 16 березня по 06:00 17 березня виділеними органи місцевої влади автобусами забезпечено доставлення в Україну майже 2,5 тисячі наших співвітчизників. Переміщення громадян здійснювалося через пункти пропуску:«Рава-Руська» («Хребенне») – 1550 осіб, «Краківець» («Корчова») – 950 осіб.Ця робота не припинятиметься. Прикордонники в межах наданих повноважень робитимуть все можливе, аби забезпечити повернення наших громадян додому та у будь-який час доби готові здійснювати їх оформлення на державному кордоні.Пресслужба Львівського прикордонного загону



#ЗахіднийКордон #прикордонники #кордон #ДПСУ # #новини



